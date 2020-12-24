الفرجاني: ضغوط دولية وراء اعتذار ملادينوف عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني إن ضغوطًا دولية وراء اعتذار السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشيرًا إلى تخوّفه من سعي قطر وتركيا لتقويض محاولات الوصول إلى حل وإعادة الأزمة إلى نقطة الصفر، في ظل عدم وجود ردع دولي ما سيفشل مهمته قبل أن تبدأ.

الفرجاني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية ” أمس الأربعاء أوضح أن ملادينوف شعر بتقليص دوره بعد اقتراح بتكليف وسيط يحمل صفة رئيس الدائرة السياسية إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، والتي أوكلت إلى دبلوماسي أفريقي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية