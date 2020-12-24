«مكافحة الأمراض»: 846 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.
وتماثل للشفاء 905 مصابين، في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.
وتماثل للشفاء 905 مصابين، في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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