الشارف: وفد المنطقة الجنوبية الذي يزور القاهرة أكد على دعم مخرجات اللجنة العسكرية “5+5”

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن وفد المنطقة الجنوبية الذي يزور مصر حاليًا عقد في القاهرة عدة اجتماعات،.

الشارف وفي مداخلة مع قناة “العربية” أمس الأربعاء أضاف أن وفد المنطقة الجنوبية أكد على دعم الجهود السياسية لحل الأزمة، وعلى دور وجهود مصر في مساندة الليبيين، من أجل إنهاء الأزمة وإنهاء حالة الانقسام، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية 5 + 5، وكذلك دعمهم لتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأوضح أن الجنوب سيكون له دور فعال في حل الأزمة في ليبيا، بحكم العلاقة التاريخية مع الشرق والغرب أو مع دول الجوار، ومنها مصر التي تسعى للوصول الى تسوية سياسية وضمان وحدة اراضي ليبيا، ومساندتها للقوات المسلحة من أجل محاربة الإرهاب ونزع سلاح المليشيات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية