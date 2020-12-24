العقوري: الملف الاقتصادي يعتبر من أولويات مجلس النواب

نظمت لجنة الخارجية بالبرلمان بحضور رئيس اللجنة يوسف العقوري، اجتماعاً افتراضياً مع الفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة الذي يعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي وفريق الخبراء الليبيين المستقلين الذين شاركوا في حوار جنيف، كما شارك في الاجتماع أساتذة اقتصاد من جامعة بنغازي واجدابيا ومجلس خبراء برقة ومركز البحوث بجامعة طبرق.

وتناول الاجتماع المسار الاقتصادي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها لحلحلة المختنقات الحالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن الليبي.

وأكد العقوري، خلال الاجتماع على أن الملف الاقتصادي يعتبر من أولويات مجلس النواب نظراً لتأثيره على المستوى المعيشي وعلى الاستقرار بشكل عام، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل المتخصصين الليبيين في مجال الاقتصاد من أجل توفير حياة أفضل للمواطن بشكل عام.

وتطرق المشاركون إلى السياسات النقدية الحالية والملاحظات حولها وأهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية من أجل أن تحقق أهدافها.

كما أوضح “العقوري” أهمية توسيع المشاركة المحلية مع بعثة الأمم المتحدة لتشمل الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي واتفق المشاركون على أهمية أن تتواصل هذه الاجتماعات من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر للخروج بأفضل التوصيات لصانع القرار من أجل سياسات اقتصادية فعالة في هذه المرحلة.