طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن وزوارة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 357 حالة في طرابلس.

ثم جاء زليتن وزوارة ثانيا بـ 53 حالة لكل منهما، و44 حالة في مصراتة، و28 حالة في الخمس، و21 حالة في الزاوية الغرب، و25 حالة في جنزور، و20 حالة في كل من الزنتان وصرمان، و18 حالة في قصر بن غشير، و16 حالة في السبيعة، و11 حالة في كل من المنشية الجميل وبنغازي والعجيلات، و10 حالات في الرجبان، و9 حالات في السائح، و8 حالات في كل من ترهونة ونالوت ورقدالين، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 7 حالات في كل من أجدابيا وقصر الأخيار وسبها والقره بوللي وغدامس، و6 حالات في كل من صبراتة والزهراء وظاهر الجبل، و5 حالات في كل من الرياينة وسرت وسوق الخميس امسيحل، و4 حالات في كل من غريان والعامرية والمعمورة وبني وليد والزاوية الجنوب، و3 حالات في كل من الأصابعة وطبرق والجميل وسواني بن آدم، وحالتين في كل من البوانيس وبنت بية والجفارة، وحالة واحدة في كل من وازن ودرج وككلة والرحيبات والقطرون والشاطئ وباطن الجبل وزلطن والماية.

وتماثل للشفاء 905 حالة منها 581 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من أجدابيا والزنتان ونالوت، و70 حالة في بني وليد، و14 حالة في سبها، و28 حالة في العجيلات، و3 حالات في الكفرة، وحالة في زاوية الجنوب، و36 حالة في سرت، و31 حالة في مصراتة، و13 حالة في صبراتة، و105 حالات في زوارة، و17 حالة في زليتن.

في حين توفى 6 مصابين، بينهم حالة في كل من العجيلات والسبيعة والجفرة وسرت، وحالتان في زوارة.

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