وفاة 20 على الأقل في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

قال مسؤول أمني لوكالة رويترز للأنباء إن ما لا يقل عن 20 مهاجراً أفريقياً لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.

وأضاف أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجر، بينما يجري البحث عن نحو 20 مهاجراً آخرين كانوا على متن المركب الذي كان يُقل نحو 45 شخصاً وفقاً لروايات الناجين.

وفي العام الماضي غرق نحو 90 مهاجراً أفريقيا قبالة السواحل التونسية عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا في واحد من أسوأ الحوادث البحرية في تونس. وسواحل صفاقس أصبحت نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين سعياً للبحث عن مصير أفضل في أوروبا.

وقال علي العياري المسؤول بالحرس البحري في صفاقس: «المركب غرق على بعد ستة أميال من سواحل صفاقس. تم انتشال 20 جثة وإنقاذ خمسة آخرين، بينما يجري البحث عن البقية، وكلهم من أفريقيا جنوب الصحراء».

وزادت البلدان الأوروبية، وخصوصاً فرنسا وإيطاليا، ضغوطها على تونس لوقف تدفق مزيد من مراكب المهاجرين بعد الهجوم الذي نفذه مهاجر تونسي في مدينة نيس الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقتل فيه ثلاثة أشخاص.