راس لانوف تبحث إعادة تشغيل المجمع الصناعي

انعقدت الجمعية العمومية لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، أمس الأربعاء، لمناقشة النشاط السنوي للشركة، وما تم انجازه والمشاريع المقترح تنفيذها في العام 2021، واستعراض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام 2021 م.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن كل الإمكانيات سخرت من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته من خلال خطوات اتخذت في الفترة الماضية، حيث تم وضع خطة اعادة التشغيل كمرحلة اولى من خلال استيراد كميات من الايثلين لتشغيل الخط، الأول لمصنع البولي ايثيلين، ووصولا الى مرحلة التسويق المحلي، كما تم اجراء بعض التحويرات على خزانات النافثا والوقود لتشغيل مصنع الايثلين حيث يعد هذا العمل عنوان آخر من عناوين التحدي التي تعيشها الشركة.