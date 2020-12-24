وفد الجنوب الليبي يُؤكد لـ”القاهرة” أهمية المصالحة الشاملة

أكد وفد الجنوب الليبي، الذي يزور القاهرة، في بيان له، على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وضرورة امتلاك الليبيين، وحدهم دون غيرهم، الحلّ السياسي في البلاد.

البيان؛ تضمّن رفض الوفد لأي تدخلات خارجية من شأنها تقويض التطورات الإيجابية، والإضرار بالأمن، والعبث بمقدرات الليبيين.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء كافة أشكال التوترات والصراعات، ومعالجة أسباب الوهن في الملف الليبي، عبر المصالحة الوطنية الشاملة، التي تعدّ البداية الحقيقية لضمان الوحدة، وتحقيق السلم الاجتماعي، بين مختلف أطياف ومكوّنات المجتمع الليبي.

وطالب الوفد بفتح قنصلية مصرية في الجنوب؛ لتسهيل إجراءات مواطني البلدين، إضافة إلى بحث إمكانية استئناف حركة الطيران بين مطار “سبها” الدولي، والمطارات المصرية.

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