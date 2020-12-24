«مكافحة الأمراض»: 846 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 905 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (284).

واستلم المركز عدد (5009) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1260) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (236) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (43) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (70) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (164) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (144) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (44) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (92) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (218) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (27) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (1) عينة، مختبر كلية االطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (11) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4163) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (846) عينة موجبة لفيروس كورونا (615 جديدة + 231 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 293 حالة جديدة

عدد 64 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 11 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 44 حالة مخالطة

4.صرمان

عدد 20 حالة جديدة

5.وازن

عدد 1 حالة جديدة

6.درج

عدد 1 حالة جديدة

7.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

8.المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

9.ككلة

عدد 1 حالة مخالطة

10.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

11.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

12.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

13.المنشية الجميل

عدد 11 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 4 حالة جديدة

15.الزاوية الغرب

عدد 21 حالة جديدة

16.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

17.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

18.نالوت

عدد 8 حالة جديدة

19.سبها

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 2 حالة مخالطة

22.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

23.بنت بيه

عدد 2 حالة مخالطة

24.السائح

عدد 9 حالة جديدة

25.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

26.قصر بن غشير

عدد 18 حالة جديدة

27.الرجبان

عدد 10 حالة جديدة

28.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.جنزور

عدد 23 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

30.الاصابعة

عدد 3 حالة جديدة

31.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

32.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

33.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

34.رقدالين

عدد 8 حالة جديدة

35.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

36.السبيعة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

37.قصر الأخيار

عدد 7 حالة جديدة

38.زلطن

عدد 1 حالة مخالطة

39.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

40.الخمس

عدد 28 حالة جديدة

41.الماية

عدد 1 حالة جديدة

42.زليتن

عدد 25 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

43.الزنتان

عدد 20 حالة مخالطة

44.غريان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

45.سرت

عدد 5 حالة جديدة

46.الزهراء

عدد 6 حالة جديدة

47.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

48.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

49.العجيلات

عدد 11 حالة جديدة

50.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

51.زواره

عدد 25 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 905 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 581 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في نالوت

3.عدد 70 حالة في بني وليد

4.عدد 14 حالة في سبها

5.عدد 2 حالة في اجدابيا

6.عدد 28 حالة في العجيلات

7.عدد 3 حالات في الكفرة

8.عدد 1 حالة في زاوية الجنوب

9.عدد 36 حالة في سرت

10.عدد 2 حالة في الزنتان

11.عدد 31 حالة في مصراته

12.عدد 13 حالة في صبراته

13.عدد 105 حالة في زواره

14.عدد 17 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في العجيلات

2.عدد 1 حالة في السبيعة

3.عدد 1 حالة في الجفرة

4.عدد 1 حالة في سرت

5.عدد 2 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 97192

2.الحالات النشطة : 28132

3.المتعافين : 67661

4.الوفيات : 1399