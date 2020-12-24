الوطني للأرصاد يتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مشيرا إلى أن الأجواء ستميل إلى الاعتدال على باقي المناطق.

وأوضح المركز أن مناطق رأس اجدير و مصراتة و سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون بها السماء قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل على بعض المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستتكاثر بها السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، وظهور ضباب آخر الليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

ولفت إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة

ستكون بها السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17و21 درجة مئوية، كما ستكون السماء قليلة السحب على مناطق الكفرة و السرير و تازربو والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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