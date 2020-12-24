الدغاري يحذر من الاستعانة بالقوى الخارجية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

24 December, 2020

حذر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، من خطورة الاستعانة بالقوى الخارجية في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ مما قد يؤدي لعودة الاستعمار لليبيا.

وقال الدغاري في تصريح بمناسبة الذكرى 69 لعيد الاستقلال خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن الاستعانة بالقوى الخارجية في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ يفتح الطريق أمام الدول الطامعة للعودة من جديد بعد أن طردهم حكماء ومؤسسي دولة الاستقلال بتضحياتهم وحبهم لبلادهم، مستذكرا مقولة الملك مؤسس ليبيا الحديث رحمة الله بأن “المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله”.