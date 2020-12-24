بدء تركيب خط أنابيب جديد في حقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بدء تركيب خط أنابيب جديد بالمحطة الرابعة في حقل النافورة النفطي.

وتنفذ وحدة صيانة الأنابيب التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل أعمال تركيب الخط، الذي يبلغ قطره 12 بوصة، بطول 200 متر، بعد فك وإزالة خط الأنابيب القديم، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتوقعت الشركة إنجاز هذا العمل في الوقت المحدد، والذي أتخذت فيه كافة تدابير السلامة، مشيرة إلى أن تلك الأعمال ستسهم في زيادة العمليات الانتاجية.

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