ليبيا الان

“معًا نبنيها” تُبرِز الوجه المُشرق لنساء ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعدّت منظمة “معًا نبنيها” قائمة تحت عنوان “20 ليبية يجب أن تعرفهن”؛ بهدف تسليط الضوء على نجاحات المرأة الليبية التي تقود التغيير وترفض رفع راية الاستسلام أمام قسوة الظروف التي تمر بها البلاد.

وضمّت القائمة 16 اسمًا لسيدات وفتيات ليبيات من مختلف المجالات والأعمار من أكثر من مدينة ليبية؛ لعكس أكير قدر من التنوع ونقل صُور مختلفة عن المرأة الليبية المُقاوِمة والصّبورة، فيما خُصِّصت الخانات الأخرى لسرد إنجازات المرأة الليبية في أكثر من مجال بينها الحقوقي والأمني والإنساني.

وحول رمزية اختيار الرقم 20 لتسمية القائمة، أشارت المنظمة إلى أنه “جاء بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 ( 2000)، والتي توافق في هذه السنة “2020”، تحديدًا الذكرى الـ 20 لتبني هذا القرار”.

وكانت المنظمة قد فتحت، في شهر أغسطس الماضي، الباب أمام الجميع لترشيح أسماء ليبيات ممن يرون فيهن نموذجًا للمرأة صاحبة الدور الإيجابي البارز في المجتمع، وكذلك أولئك النساء اللاتي لديهن قصص ملهمة وبقين بعيداً عن الأضواء، قبل أن تقوم المنظمة باختيار الشخصيات المُعلن عنها من قبل فريق مختص، راعى تنوّع العمر والمجالات والإنجازات، وكذلك التوزيع الجغرافي، بحسب المنظمة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • من الحديث المتكرر الغير مجدي على المراءة اصبحتً العملية مرض نفسي متأزم ومركب وضياع للجهود والوقت – لا يستطيع اي احد وضع كل النساء في خانة ” المراءة ”
    ولا وضع كل الرجال في خانة
    “الرجل ”
    كل له عمله – وكل نفس بما كسبت رهين –
    الان توجد نساء من دول اخرى قاموا بإنجازات تخص بلادهم وأعرافهم دون تدخل اي مراءة من اي دولة اخرى –
    توجد مصانع لذبغ الجلود وصناعتها وتطويرها ستنفتح في ليبيا قريبا بعون الله تحت الادارة العامة للادارة الصناعية في القطاع اللببي العام – وسيتم اختيار الادارة المناسبة لهذا المشروع الضخم المتفرع لعدة تخصصات بعد الاجتماع القادم وتوفير ما يلزم للاستفادة من جلود الحيوانات في ليبيا وخاصة في فترة الأعياد ووضعها بالطريقة الحديثة والجودة المطلوبة للأعمال الصناعية الاخرى – فعلى من يهمه امر هذا المشروع الوطني الليبي المتابعة والاهتمام ووضع الخطة المناسبة لدعم هذا المشروع البسيط وإخراجه للنور .

    رد

  • من الحديث المتكرر الغير مجدي على المراءة اصبحتً العملية مرض نفسي متأزم ومركب وضياع للجهود والوقت – لا يستطيع اي احد وضع كل النساء في خانة ” المراءة ”
    ولا وضع كل الرجال في خانة
    “الرجل ”
    كل له عمله – وكل نفس بما كسبت رهين –
    الان توجد نساء من دول اخرى قاموا بإنجازات عظيمة تخص بلادهم وأعرافهم دون تدخل اي مراءة من اي دولة اخرى –
    توجد مصانع لذبغ الجلود وصناعتها وتطويرها ستنفتح في ليبيا قريبا بعون الله تحت اشراف الادارة العامة للادارة الصناعية في القطاع اللببي العام – وسيتم اختيار الادارة المناسبة لهذا المشروع الضخم المتفرع لعدة تخصصات بعد الاجتماع القادم وتوفير ما يلزم للاستفادة من جلود الحيوانات في ليبيا وخاصة في فترة الأعياد ووضعها بالطريقة الحديثة والجودة المطلوبة للأعمال الصناعية الاخرى – فعلى من يهمه امر هذا المشروع الوطني الليبي المتابعة والاهتمام ووضع الخطة المناسبة لدعم هذا المشروع البسيط وإخراجه للنور .

    رد