“معًا نبنيها” تُبرِز الوجه المُشرق لنساء ليبيا

أعدّت منظمة “معًا نبنيها” قائمة تحت عنوان “20 ليبية يجب أن تعرفهن”؛ بهدف تسليط الضوء على نجاحات المرأة الليبية التي تقود التغيير وترفض رفع راية الاستسلام أمام قسوة الظروف التي تمر بها البلاد.

وضمّت القائمة 16 اسمًا لسيدات وفتيات ليبيات من مختلف المجالات والأعمار من أكثر من مدينة ليبية؛ لعكس أكير قدر من التنوع ونقل صُور مختلفة عن المرأة الليبية المُقاوِمة والصّبورة، فيما خُصِّصت الخانات الأخرى لسرد إنجازات المرأة الليبية في أكثر من مجال بينها الحقوقي والأمني والإنساني.

وحول رمزية اختيار الرقم 20 لتسمية القائمة، أشارت المنظمة إلى أنه “جاء بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 ( 2000)، والتي توافق في هذه السنة “2020”، تحديدًا الذكرى الـ 20 لتبني هذا القرار”.

وكانت المنظمة قد فتحت، في شهر أغسطس الماضي، الباب أمام الجميع لترشيح أسماء ليبيات ممن يرون فيهن نموذجًا للمرأة صاحبة الدور الإيجابي البارز في المجتمع، وكذلك أولئك النساء اللاتي لديهن قصص ملهمة وبقين بعيداً عن الأضواء، قبل أن تقوم المنظمة باختيار الشخصيات المُعلن عنها من قبل فريق مختص، راعى تنوّع العمر والمجالات والإنجازات، وكذلك التوزيع الجغرافي، بحسب المنظمة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية