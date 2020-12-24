سلامة: بعض الدول سعت لعرقلة تنفيذ مخرجات برلين الخاصة بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حمّل المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، الولايات المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع في ليبيا نتيجة صراعها مع روسيا والصين، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في ضرب البلاد من قبل حلف الناتو عام 2011م.

سلامة أشار في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إلى تحسن الأوضاع في ليبيا حاليا، بعدما تجاهل طرفا الصراع خطورة وباء كورونا في بداية ظهوره حتى بدأت الإصابات تقع بالمقاتلين، الأمر الذي دفعهم إلى الوقف التدريجي للنار، ثم في اجتماع للجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف وتوقيع اتفاق دائم لوقف القتال.

وأضاف أن الأمم المتحدة تقود عجلة التسوية في ليبيا، رغم أن هناك دولا تتطلع لأن تلعب هذا الدور، لكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمكنت من أن تبقي لنفسها دور الريادة رغم التحديات الكبيرة.

وذكر أن البعثة الأممية عملت خلال السنتين الماضيتين، في ظروف غاية الصعوبة؛ حيث استطاعت جمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب أردوغان، تحت سقف واحد، خلال مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي، موضحا أن كل الدول المعنية بالشأن الليبي تعهّدت بأمور مهمة، وتركت تنفيذها لليبيين، بدعم قرار دولي هو 2510.

وحول عرقلة تنفيذ مخرجات برلين، قال “هناك من سعى لحرف تنفيذ قرار مؤتمر برلين، لأنه سيؤثر على وضعه النهبوي، ويعيد النظر في وضع الناس الذين استولوا على ثروات ليبيا”، مضيفا “حصل تقاتل حول طرابلس، وحصلت الجائحة، ما أعاق تنقّلنا وجمعنا لليبيين”.

وبيّن أن الصيف الماضي شهد عملية تدريجية لتنفيذ مقررات قمة برلين على المسارات الثلاثة، لافتا إلى تحسن الأوضاع في ليبيا حاليا مقارنة بما كان قبل أشهر، حيث عادت الطائرات بين المدن، وفُتحت طرقات، ونازحون عادوا لمناطقهم، مُتابعًا “لأول مرة هناك اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي بعد ثلاث سنوات، وهناك حوار سياسي بدأ في تونس وانتقل افتراضيًا”.

وأشار إلى ضرورة أن يمر أي تفاهم سياسي عبر الأمم المتحدة؛ لأنها ليست لديها أهداف نفطية أو صناعية أو تجارية، بينما الدول قد تكون لها هذه الأهداف، قائلاً “الأمم المتحدة تهتم بالليبيين، وليست فقط بخيرات ليبيا، كما أن هناك وعي عند الدول المتدخلة بأنه ليست هناك دولة واحدة قادرة على السيطرة الكاملة، عليها أن تقبل بحصة من النفوذ وليس كل النفوذ”.

واختتم بقوله “هناك مؤشرات لا تزال ضعيفة على المسارات الثلاثة، إننا نذهب في الاتجاه الصحيح بليبيا، وسيأخذ الأمر وقتًا من الزمن في الأشهر المقبلة، ورغم كل العراقيل، أنا متفائل بأننا ذاهبون بالاتجاه الصحيح لإخراج ليبيا من الأزمة التي أدخلت نفسها فيها”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأسبوع الماضي، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعًا عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي تمخض عنه تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، مشيرة إلى أنه جرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، وآلية اختيار السلطة التنفيذية.