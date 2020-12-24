كونتي: توجد دائمًا قنوات للحوار مع المشير حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه توجد دائمًا قنوات للحوار بصورة مباشرة مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في إشارة إلى عملية الإفراج عن الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي.

رئيس الوزراء الإيطالي ذكر ، في تصريحات له، حول إطلاق سراح الصيادين، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، أنه استقبل المشير خليفة حفتر عدة مرات بعد العمليات العسكرية على طرابلس.

واستدرك كونتي “لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقلت الطائرة إلى هناك دون التفكير بالأمر”، مُختتمًا أنه لم يقبل بأي شرط سوى الذهاب إلى ليبيا ومشاهدة مرسوم التحرير موقعًا أمام عينه.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعلن أن عملية الإفراج عن الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي تمت مقابل إعادة العلاقات مع خليفة حفتر، بعد انقطاع لمدة ثلاثة أشهر فترة احتجاز الصيادين.

وقال دي مايو، في تصريحات له “لطالما تحدثنا مع حفتر، وفي العام الماضي رأيناه تسع مرات، لكن علاقتنا انقطعت لمدة ثلاثة أشهر بعد احتجاز قواته للصيادين الصقليين بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية مطلع سبتمبر الماضي”.

ونفى ما تردد إعلاميا عن “صفقة تبادل سجناء”، بشأن طلب حفتر الإفراج عن أربعة مهربين مقابل إطلاق سراح الصيادين، ، وهو طلب كان مستحيلا”، مضيفا “مقابل تحرير مواطنينا، أعدنا العلاقات معه”.