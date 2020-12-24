بن غربية: جهاز الحرس الوطني مشروع وطني يضم الثوار وموجود بشرعية القانون

ليبيا – طالب الطاهر بن غربية القيادي بمدينة مصراتة حكومة الوفاق بضرورة الوقوف وقفة جادة تجاه من وصفهم بـ”جرحى بركان الغضب”، الذين يتلقّون العلاج في مختلف دول العالم.

بن غربية أضاف خلال تغطية إخبارية أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد، قائلًا :”مشروع الحرس الوطني هو مشروع وطني يضم الثوار الأبطال ومن يلبي نداء الدولة وولاؤهم لله و للوطن، هؤلاء الأبطال تجدهم في الأمور الصعبة، ولكن عندما تنتهي الحروب ويبتعد الخطر نجد إهمالًا كبيرًا جدًا تجاههم من قبل جميع الحكومات”.

وتابع: “جهاز الحرس الوطني موجود بشرعية القانون، هناك تلكؤ كبير من الجهات الحكومية والرسمية تجاه من كانوا على السواتر والجبهة، ونتمنى دمجهم في الداخلية وبعض الوزارات، نحن ننتظر ضخ ميزانية للجهاز بعد تجهيز الأوراق وكل شيء في المجلس الرئاسي”.

كما أكد على وقوفه إلى جانب القانون وما وصفها بـ”مدنية الدولة” والحفاظ على سلميتها والمؤسسات، متعهدًا بحماية الوطن والحدود والدستور الذي ينتظر الجميع ولادته لتقوم الدولة المدنية الحقيقية، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية