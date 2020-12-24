النويري: الاستقلال هو عيد لكل الليبيين ونتطلع للمحافظة عليه والدفاع عنه

ليبيا – قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة العيد الوطني للاستقلال في ذكراه التاسعة والستين.

النويري أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بفضل جهود الآباء المؤسسين الذين قادوا النضال في معركة نيل الاستقلال الذي تحقق بجهودهم، تمر علينا هذه الذكرى، وما أشبه اليوم بالأمس، بلادنا تعاني صراعات بين دول على أراضينا وللأسف بمساعدة بعضًا من أبنائها”.

وتابع: “وإذ تمر علينا هذه الذكرى المجيدة والعزيزة على قلب كل ليبي حر، لا نملك إلا أن نحتفل بها رغم الظروف التي تشهدها بلادنا، ونحتفل بها حتى نستلهم ونستذكر تضحيات أولئك الآباء، وتكون لنا نبراسًا وناقوسًا يدق كل حين، ويقول لبعض من تعاون وفرّط في سيادة بلادنا بأن التاريخ سوف يطاله حتى يضعه بالمكان الذي يستحق”.

كما أردف: “إن عيد الاستقلال هو عيد لكل الليبيين لاينتمي لشخص أو أشخاص، الاستقلال كان مطلبًا لكل الليبيين، رحم الله كل رجال الاستقلال، ونتطلع إلى الاستمرار في تعزيز الاستقلال والمحافظة عليه والدفاع عنه، بإعادة بناء دولة ليبيا القوية التي تجمع جميع أبنائها على مشروع ليبيا المستقبل والتعامل بنديّة مع الدول الأخرى”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية