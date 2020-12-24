صنع الله: أخذنا على عاتقنا إنشاء مركز نفطي لحل مشاكل القطاع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة أخذت على عاتقها إنشاء مركز نفطي على أعلى مستوى، ليساهم في حل مشاكل القطاع وبعض القطاعات الأخرى، والمتمثلة في مشاكل اعادة تصدير المعدات التي تستوجب صيانتها خارج البلد.

وأضاف صنع الله خلال لقائه فريق متابعة إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي أن المشروع سيعمل على توطين رأس المال واستجلاب المعرفة وكسب الخبرة في هذا المجال وتنشيط العديد من القطاعات كالنقل والمواصلات والموانئ .

واستعرض الفريق خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نشاطه وآخر المستجدات مع المنطقة الحرة، ومراحل المشروع، والأعمال المنجزة والميزانية التقديرية للعام 2021 والصعوبات التي تواجه المشروع، بالإضافة لمقترحات الفريق لوضع الحلول المناسبة لها.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط سيقوم المركز بتنفيذ كافة أعمال الصيانة وتقديم الإستشارات الفنية وشهادات الصيانة من خلال شركات المصنعين على اساس برنامج استثماري تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط .