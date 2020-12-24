عكاشة: وفد الجنوب للقاهرة عبر عن رفضه للتدخلات الأجنبية ويطالب بالقضاء على المليشيات

ليبيا – عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أمس الأربعاء لقاء مع وفد الجنوب الليبي الذى يضم 75 شخصية يمثلون كافة أعيان وشيوخ ونخب الجنوب الليبي؛ لمناقشة رؤية الوفد لحل الأزمة وسبل التوصل لرؤية للم شمل الليبيين، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

العميد خالد عكاشة رئيس المركز في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” قال إن زيارة وفد الجنوب الليبي إلى مصر من أهم الزيارات التي قامت بها الأطراف الليبية المختلفة إلى مصر سعيًا للوصول إلى حل يضمن الأمن والاستقرار فى ليبيا، لافتًا إلى أن المكون الجنوبي هو أحد أهم المكونات في الأراضى الليبية.

وأشار إلى أن وفد الجنوب أشاد بدور مصر ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على وحدة وسلامة الشعب الليبي والأراضي الليبية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، موضحًا أن اللقاء اتسم بالثراء والحوارات المتبادلة، لافتًا إلى أن المشاركين يضعون على عاتق مصر بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة باعتبار أن مصر هي الأكثر حرصًا على صناعة استقرار المشهد السياسي في ليبيا، بشكل يدعم حقوق الشعب الليبي ومحتفظ بوحدة أراضيه.

وأكد أن وفد الجنوب عبر عن رفضه الكامل للتدخلات الأجنبية وضرورة القضاء على المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ورغبتهم في الإسراع بتكوين المؤسسات الليبية في أسرع وقت لحفظ الأمن في منطقة الجنوب الليبي على وجه الخصوص، لأنها مفتوحة على مناطق مليئة بالأخطار.

وأوضح أن منطقة الجنوب مستهدفة من قوى أجنبية والإرهاب العابر للحدود بشكل ممنهج، فضلًا عن شبكات الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن حرص مصر على استقبال هذا الوفد يدل على درجة عالية من الاهتمام بمجمل الملف الليبي ويدل على الوعي الاستراتيجي بمجمل مكونات الشعب الليبي.

وأشار إلى وجود مراهنات أجنبية لدفع المعادلة الليبية لمزيد من الفوضى وهو ما يرفضه أبناء الجنوب الليبي، مؤكدًا أنهم رحبوا بالطرح المصري الذى يتلاقى مع أطروحات وفد الجنوب لحل الأزمة، محذرًا من تحركات تقوم بها أطراف إقليمية داخل ليبيا، وهو ما يمكن أن يدمر العملية السياسية برمتها.

وعما يمكن أن تقدمه مصر للأشقاء ليبيا، لفت العميد عكاشة إلى أن مكون الجنوب يحتاج من مصر الكثير ما يستدعي وجود مصر معهم في كافة المجالات، موضحًا أن البنية التحتية متأثرة بشكل كبير، بسبب الصراع على مدار سنوات، لافتًا إلى أن مصر يمكن أن تقدم خدمات تعليمية وثقافية وبنية تحتية وتأمين حياة كريمة لأبناء الجنوب الليبي.

عكاشة لفت إلى أن استقرار الجنوب الليبي نقطة مهمة جدًا في معادلة استقرار ليبيا والإقليم بأكلمه، مشيرًا إلى وجود رغبة ليبية؛ لأن تقود مصر الحلول السياسية وتشكيلات المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور وإجراء الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية