ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

24 December, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الأربعاء ،سير العمل ببلدية الجفرة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

واطلع الثني خلال الاجتماع على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وأبرز احتياجاتها، متعهدا بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه شركة الخدمات العامة – الجفرة وآليات حلها، إضافة إلى مشكلة أبراج الكهرباء الناقلة والواقعة داخل الأراضي الزراعية ومحاولة تجديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

كما ناقش الاجتماع مشكلة آبار المياه التي تمت تنفيذها عن طريق المؤسسة الوطنية للموارد المائية، والمضخات التي خصصت لبلدية الجفرة بما يحل كافة مشاكلها.