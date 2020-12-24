ليبيا
الثني يبحث سير العمل ببلدية الجفرة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
24 December, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الأربعاء ،سير العمل ببلدية الجفرة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.
واطلع الثني خلال الاجتماع على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وأبرز احتياجاتها، متعهدا بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.
وناقش الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه شركة الخدمات العامة – الجفرة وآليات حلها، إضافة إلى مشكلة أبراج الكهرباء الناقلة والواقعة داخل الأراضي الزراعية ومحاولة تجديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.
كما ناقش الاجتماع مشكلة آبار المياه التي تمت تنفيذها عن طريق المؤسسة الوطنية للموارد المائية، والمضخات التي خصصت لبلدية الجفرة بما يحل كافة مشاكلها.
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