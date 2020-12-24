«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة إلى متوسطة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء مغطاة جزئيا تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت، فيما تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على طول الساحل الليبي؛ بسبب ظهور ضباب خفيف على أغلب المناطق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على ساحل سرت.

– رياح غربية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 5 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر، وذلك لظهور ضباب خفيف على أغلب المناطق.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

– الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.

— ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر

– البحر هادئ ويكون خفيف الموج على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق، وذلك لظهور ضباب خاصة على الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

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