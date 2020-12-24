“بن غربية”: الحرس الوطني يضم 10 آلاف ينتظرون تخصيص الميزانية والدمج

طالب الطاهر بن غربية، رئيس المكتب الإعلامي، لما يسمى بـ”ميليشيات الحرس الوطني”، الخميس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بتخصيص ميزانية للحرس الوطني، زاعما أنه يضم 10 آلاف عنصر .

وأضاف بن غربية، في تصريح إعلامي، أن ميليشيات الحرس الوطني موجودة بشرعية تامة، وأن آلاف مؤلفة من الذين كانوا على السواتر والجبهات، التحقت به، لافتا إلى أنه يتم استقبال العناصر الراغبة في الانضمام.

وأضاف بن غربية، أنه يتمنى دمج هؤلاء في المؤسسات الرسمية أو وزارة الداخلية التابعة للوفاق، مبينا أن هناك تأخير في هذه الخطوة، على الرغم من استيفاء جميع الأمور القانونية، متابعا أنهم يترقبون ضخ الميزانية من قبل الرئاسي . وواصل بن غربية تصريحاته، قائلا إن البعض يظن أن ميليشيات الحرس الوطني سوف تقضي على ما وصفه بـ”الجيش والداخلية” ، وزعم أن مليشياته ستحافظ على مدنية الدولة وسلميتها،و تسير وفقا للقانون .. على حد زعمه .

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