سلامة: هناك دول ترغب في ممارسة دور القيادة بليبيا

أكد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، أن هناك دول ترغب في ممارسة دور القيادة بليبيا، لكن بعثة الأمم المتحدة استطاعت أن تتمسك بالريادة رغم التحديات الكبيرة

وأوضح سلامة، أنه في السنتين الماضيتين، أنجزت البعثة الأممية الكثير في ظلّ ظروف غاية بالصعوبة.

وأفاد سلامة بأن كل الدول المعنية بالشأن الليبي تعهّدت بأمور مهمة، وتركت تنفيذها لليبيين

وزعم سلامة أن وضع ليبيا أفضل مما كان عليه قبل أشهر، حيث عادت حركة الطيران بين المدن، وفُتحت طرقات، وعاد نازحون لمناطقهم، كما عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف المركزي بعد ثلاث سنوات، وبدأ الحوار السياسي في تونس والذي انتقل افتراضيًا

وأكد سلامة، أنه هناك مؤشرات لا تزال ضعيفة على المسارات الثلاثة، مبينا أن الأمر يستغرق وقتاً من الزمن في الأشهر المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24