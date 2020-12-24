البعثة الأممية: لابد من طي صفحة الماضي واستعادة سيادة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، في ظل ما تشهده ليبيا من تدهور للأوضاع على مدار 10 سنوات .

البعثة الأممية ذكرت في بيان لها، إن الليبيين يحتفلون بهذه المناسبة وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م، وفق خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشددت البعثة في بيانها، على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية.

ودعت البعثة الأممية “الليبيين” إلى توحيد جهودهم والقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالسلام والرخاء والازدهار، مؤكدة على التزامها التام بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية، حسب البيان.