العباني لـ ليبيا 24: ليبيا تسير نحو الهاوية وسنصل إلى الغذاء مقابل النفط

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أنه بعد تعديل سعر الصرف أصبحت ليبيا تسير نحو الهاوية.

وأوضح العباني، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، أن مصرف ليبيا المركزي تعامل بسلبية مع احتياجات المواطن الأساسية، مبينا أن المواطن ينتظر ارتفاع الأسعار نحو 4 أضعاف بعد توحيد سعر الصرف

ولفت العباني، إلى أن سعر الصرف الجديد لا يتناسب مع المواطن الذي ترتبط حياته بالعملة، مؤكدا أن حياته انهارت.

وقال العباني، إن تحديد السعر يملكه المصرف المركزي ولا دخل للحكومة، مشددا على أن تحديد سعر الصرف سيزيد من التضخم في البلاد

وطالب العباني، بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن المواطن مغلوب على أمره ولا يستطيع محاربة الفساد بمفرده

وشدد العباني، على أن ليبيا ستصل إلى الغذاء مقابل النفط بشكل مأساوي، داعيا المواطنين للخروج والتعبير عن إرادتهم

وحول دور مجلس النواب قال العباني إن السلطة الشرعية منهوبة وليبيا تعمل الآن بسلطتين.

وأفاد العباني، بأن مجلس النواب متشظي وقراراته حبر على ورق ولا تنفذ، مذكرا بأن مجلس النواب أقال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير وانتخب محمد الشكري ولم يتسلم مهامه حتى الآن

وأشار العباني، إلى أن جلسة النواب في غدامس تأجلت لأنها غير قانونية

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