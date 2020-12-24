ليبيا

ترجمة: ياسر محمد |

24 December, 2020

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن توقف المسار السياسي في البلاد، وما إذا كان هذا يهدد وقف إطلاق النار وينذر بقرب نشوب حرب جديدة.

وقال الفيتوري أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في 23 أكتوبر “هذه بادرة أمل حاسمة للشعب الليبي”، وكانت ويليامز تصف بحماس وقف إطلاق نار دائم تم توقيعه للتو في جنيف بين سلطتين متنافستين في ليبيا. ودعت الوثيقة إلى تلبية العديد من المتطلبات حتى يصبح وقف إطلاق النار دائمًا. كان أحد المتطلبات الأساسية هو رحيل جميع المقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار. ومرت ثلاثة أشهر ولم يغادر أحد حتى الآن في الواقع تتدفق المزيد من الأسلحة والمقاتلين والمعدات إلى البلد الذي تسوده الفوضى.

ويشكل هذا تهديدا خطيرا لوقف إطلاق النار الفعلي المعمول به على الرغم من كل النوايا الحسنة بين القادة العسكريين الذين يحاولون منع جولة أخرى من القتال.

وفي 22 ديسمبر وافق البرلمان التركي على اقتراح لتمديد انتشار قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرًا أخرى في الوقت الذي كان ينبغي فيه في الواقع إخلاء القوات كشرط لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار القرار البرلماني إلى “تهديدات من ليبيا لتركيا والمنطقة بأسرها” إذا اندلع القتال. وأصبح هذا الاقتراح ممكناً بموجب مذكرة تفاهم أمنية موقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019.

في الواقع منذ يونيو الماضي صمتت البنادق في ليبيا بالكامل تقريبًا. هُزم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس بعد حصار دام 13 شهرًا للعاصمة. وتقدمت قوات حكومة الوفاق المدعومة بقوة من تركيا والمرتزقة السوريين وتحالف الميليشيات المحلية إلى خط سرت الجفرة في وسط ليبيا مما أجبر الجيش الوطني الليبي على اتخاذ مواقع دفاعية. ومن الصعب الحفاظ على هذا الوضع دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي.

ولأول مرة اعترفت مبعوثة الأمم المتحدة ويليامز بوجود “عشر قواعد عسكرية” وحوالي “عشرين ألف من القوات الأجنبية والمرتزقة” في جميع أنحاء ليبياوهي عقبة واضحة أمام أي اتفاق سياسي بين الليبيين.

في الوقت نفسه توقفت المجموعة المؤلفة من 75 عضوًا في منتدى الحوار السياسي الليبي لتي تجتمع في تونس منذ أكتوبر والمكلفة برسم خارطة طريق لتسوية سياسية مؤقتة قبل الانتخابات المقترحة في ديسمبر المقبل. لقد أعد منتدى الحوار السياسي الليبي خارطة طريق معقولة لاختيار حكومة مؤقتة جديدة، والاتفاق على إجراء انتخابات العام المقبل ومعايير لملء المناصب المؤقتة العليا. ومع ذلك فشل المنتدى في الاتفاق على تنفيذ خارطة الطريق نفسها. كانت العقبة الأكبر هي عملية الترشيح لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء والوظائف الوطنية العليا مثل مكتب التدقيق الوطني الذي يشرف على نفقات السلطة التنفيذية.

وشهد أكتوبر ونوفمبر زيادة في الأنشطة السياسية بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بين الإدارات الليبية المتنافسة مما خلق الأمل في إمكانية التوصل إلى تسوية بعد ما يقرب من عقد من الصراع. ولكن مع بداية شهر ديسمبر بدأت الجهود في الانحصار ثم توقفت إذ اجتمع البرلمان المنقسم لأول مرة بأغلبية النواب الحاضرين أولاً في طنجة المغرب قبل نقل مناقشاته إلى مدينة غدامس جنوب ليبيا في 8 ديسمبر لكن لم يتم تحديد أي اجتماعات أخرى. بينما حاول البرلمانيون التغلب على القضايا الإجرائية تركزت أعينهم على ما يحدث خلال مناقشات منتدى الحوار السياسي الليبي.

ونظرًا لأن المنتدى فشل في تحقيق اتقدم حقيقي توقفت الاجتماعات البرلمانية أيضًا مما أفسح المجال للعبة تبادل إلقاء اللوم حيث لا يزال الطرفان يرغبان في التحدث لكن لا يستسلم أي منهما لنجاح المحادثات.

ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن الفشل في التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في جنيف كأساس للحوار السياسي يعني أن الثقة بين الأطراف وداعميهم الأجانب لا تزال مفقودة. فالقوى السياسية الأجنبية لا تقبل بعد أي تسوية سياسية في ليبيا…

ويمثل تمديد تركيا لمهمتها العسكرية في ليبيا إلى جانب وجود مرتزقة سوريين أمثلة واضحة. وتخشى أنقرة من أن أي حل سياسي في ليبيا سيعرض للخطر اتفاقياتها الأمنية والبحرية الحالية مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

والصورة العامة لا تبدو مشجعة لليبيا وجولة أخرى من العنف تبدو أكثر احتمالا من التوصل إلى اتفاق سياسي على الأقل في الوقت الحالي.

ووافق مجلس الأمن الدولي بعد شهور من التأخير على المبعوث الجديد إلى ليبيا نيكولاي ملادينوف لرئاسة بعثة الأمم المتحدة التي أعيد تشكيلها حديثًا إلى ليبيا. ومن غير المرجح أن يجلب ملادينوف الذي يتمتع بسجل حافل من الفشل في منصبه السابق داخل الأمم المتحدة كمبعوث إلى الشرق الأوسط أي شيء جديد للفوضى الليبية.

وبعد استقالة مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة في مارس الماضي تجمدت وساطة الأمم المتحدة في الصراع الليبي تقريبًا. ومع ذلك نجحت وليامز نائبة سلامة في تحقيق الكثير في وقت قصير جدًا. ويُلقى باللوم في أي فشل على فشل المجتمع الدولي في تقييد التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا وفاءً بتعهده بالقيام بذلك في مؤتمر برلين في يناير الماضي. وتوصيات المؤتمر جعلت إنهاء كل التدخل الأجنبي في ليبيا شرطًا أساسيًا للتسوية السياسية لكن الدول التي تدعم أطرافًا مختلفة لم توقف أبدًا تنافسها على النفوذ والمكاسب الاقتصادية المحتملة في ليبيا الغنية بالنفط والغاز. علاوة على ذلك تقوم تركيا وروسيا بالفعل ببناء وجود عسكري طويل الأمد في ليبيا وفقًا لوليامز.

وما إذا كان عام 2021 سيجلب أي أمل في التوطين في ليبيا – التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر البلدان أمانًا في إفريقيا – أمر مشكوك فيه.

ولم يتضح بعد ما هي المبادرات الجديدة – إن وجدت- التي ستقدمها الإدارة الأمريكية الديمقراطية القادمة لمعالجة الملف الليبي. تذكر أن ليبيا انهارت بعد حرب 2011 التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن الذي أطاح بحكومة الرئيس الراحل معمر القذافي وسلم البلاد إلى مجموعة من الميليشيات المقاتلة بما في ذلك الجماعات الإرهابية.

أي عملية سياسية في ليبيا لا يملكها الليبيون أنفسهم بالكامل محكوم عليها بالفشل. لكن لكي يقرر الليبيون مستقبلهم يجب أن يتوقف كل تدخل أجنبي في شؤونهم الآن