الحكومة الليبية تدعو لعدم ارتهان البلاد للأجنبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

دعت الحكومة الليبية أبناء الشعب إلى أن لا يرهنوا البلاد لأجنبي يسعى لإبقائها في دوامة الاقتتال والتخلف والتشتت وامتهان كرامة الشعب.

وذكرت الحكومة في تهنئة لها بمناسبة الذكرى الـ 69 لاستقلال ليبيا بجهاد الآباء المؤسسين لدولة ليبيا، على أسس الدستور والمؤسسات والقانون والحكم الرشيد، مؤكدة أنها ماضية في العمل على تحقيق رؤى الآباء والأجداد للأجيال المقبلة.

وأضافت الحكومة الليبية أن الإرادة القوية للأمة الليبية انهارت وانهارت مُخططات المُستعمر وبزغ فجر الحرية والاستقلال في مثل هذا اليوم التاريخي، وأعربت الحكومة الليبية عن تفاؤلها بلمّ الشمل والرخاء في ليبيا مجددا.