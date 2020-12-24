الحكومة الليبية تدعو لعدم ارتهان البلاد للأجنبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
24 December, 2020
دعت الحكومة الليبية أبناء الشعب إلى أن لا يرهنوا البلاد لأجنبي يسعى لإبقائها في دوامة الاقتتال والتخلف والتشتت وامتهان كرامة الشعب.
وذكرت الحكومة في تهنئة لها بمناسبة الذكرى الـ 69 لاستقلال ليبيا بجهاد الآباء المؤسسين لدولة ليبيا، على أسس الدستور والمؤسسات والقانون والحكم الرشيد، مؤكدة أنها ماضية في العمل على تحقيق رؤى الآباء والأجداد للأجيال المقبلة.
وأضافت الحكومة الليبية أن الإرادة القوية للأمة الليبية انهارت وانهارت مُخططات المُستعمر وبزغ فجر الحرية والاستقلال في مثل هذا اليوم التاريخي، وأعربت الحكومة الليبية عن تفاؤلها بلمّ الشمل والرخاء في ليبيا مجددا.
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