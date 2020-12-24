جبريل: نرفض أي مشروع للتقسيم في البلاد ونتمسك بوحدة وسيادة الأراضي الليبية

ليبيا – قال رئيس المجلس الاجتماعي لمدينة تراغن بالمنطقة الجنوبية عمران جبريل إن أبناء ليبيا بشكل عام والجنوب بشكل خاص يرفضون أي مشروع للتقسيم في البلاد، ويتمسّكون بوحدة وسيادة الأراضي الليبية، ونتطلع لدور مصري يدعم وحدتنا، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لأبناء ليبيا، لحل أزمتهم التي يعانون منها خلال السنوات الماضية.

جبريل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” أوضح أن زيارة وفد الجنوب الليبي إلى القاهرة هدفها بالأساس نقل المشكلات التي يعاني منها أهالي الجنوب، والتطلع لدور مصري كبير في مساعدة أبناء الليبيين لحل الأزمات التي تلاحقهم، وخاصة فى جنوب البلاد.

وأشار إلى أن الوفد الذي يمثل المنطقة الجنوبية حضر لنقل رسالته للمسؤولين المصريين والمعاناة التي تعصف بهم، مؤكدًا حاجة أبناء الجنوب الليبي إلى دور مصري يخاطب الأطراف الليبية والدولية، للالتفات إلى معاناة أهالي الجنوب، مشيرًا إلى وجود كافة الثروات والخيرات في الجنوب الليبي.

وأضاف بالقول: “لدينا كل الخيرات فى جنوب البلاد من ثروات طبيعية ونفطية. ليبيا بدون الجنوب لا تسوى شيئًا. المصالحة الوطنية ستنطلق من الجنوب الليبي”.

وتوجه رئيس المجلس الاجتماعي لمدينة تراغن بالشكر إلى مصر حكومة وشعبًا، مؤكدًا ثقة أبناء الجنوب في دور مصر التي تعد داعمًا حقيقيًا للحفاظ على وحدة وتراث الدولة الليبية، مضيفًا: “وجدنا تقديرًا واحترامًا ليس بجديد أو غريب عن طبيعة الشعب المصري؛ فهو شعب كريم ونكنّ له كل الاحترام، ووجدنا استقبالًا رائعًا لدى وصولنا مطار القاهرة، ونحن فعليًا فى بلدنا الثاني”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية