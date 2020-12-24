ليبيا
حفتر يأمر ببدء حملة التشجير لقوات الجيش الليبي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
24 December, 2020
أعطى القائد العام للجيش الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر ،الأذن للبدء في حملة التشجير للقوات المسلحة التي تستهدف نصف مليون شجرة غابات لمقاومة التصحر وإصحاح البيئة ودعمها.
و قد قام حفتر ،بغراسة أول شتلة ،و ذلك بحضور مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ،وعدد من ضباط القوات المسلحة .
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