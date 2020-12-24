أعطى القائد العام للجيش الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر  ،الأذن للبدء في حملة التشجير للقوات المسلحة التي تستهدف نصف مليون شجرة غابات لمقاومة التصحر وإصحاح البيئة ودعمها.
و قد قام حفتر ،بغراسة أول شتلة ،و ذلك بحضور مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ،وعدد من ضباط القوات المسلحة .