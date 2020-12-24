أوغلو: سندعم دائمًا الليبيين لضمان الوحدة والتضامن والاستقرار

ليبيا – هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس ليبيا بمناسبة ذكرى الإستقلال، الذي يصادف الـ24 من شهر ديسمبر من كل عام.

أوغلو وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، قال :”أهنئ من قلبي الشعب الليبي الشقيق باليوم الوطني”.

وأضاف زاعًا : “سندعم دائمًا أشقائنا الليبيين لضمان الوحدة والتضامن والاستقرار” دون أن يشير إلى إرسال بلاده لأكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا لدعم مسلحي الوفاق بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية