النويري: العابثون في ليبيا سيضعهم التاريخ حيث يستحقون

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري إن ذكرى استقلال ليبيا تمر والبلاد تعاني من صراعات بين عدة دول على أراضيها بمساعدة أبنائها.

النويري أضاف في منشور على حسابه في موقع فيسبوك أنه في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر 1951تم إعلان استقلال ليبيا مهنئاً الشعب الليبي بمناسبة العيد الوطني للاستقلال في ذكراه التاسعة والستون بفضل جهود الآباء المؤسسين الذين قادوا النضال في معركة نيل الاستقلال الذي تحقق بجهودهم.

ولفت إلى أنه مع مرور هذه الذكرى العزيزة على قلب كل ليبي حر لا نملك إلا أن نحتفل بها رغم الظروف التي تشهدها بلادنا، مشيراً إلى أن الاحتفال يذكر بتضحيات الآباء ليكون نبراسا وناقوسا يدق كل حين ويقول لبعض من تعاون وفرّط في سيادة البلاد بأن التاريخ سوف يطاله حتى يضعه بالمكان الذي يستحق.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إن عيد الاستقلال هو عيد لكل الليبيين لا ينتمي لشخص أو أشخاص، الاستقلال كان مطلب لكل الليبيين، رحم الله كل رجال الاستقلال، ونتطلع إلى الاستمرار في تعزيز الاستقلال والمحافظة عليه والدفاع عنه بإعادة بناء دولة ليبيا القوية التي تجمع جميع أبنائها على مشروع ليبيا المستقبل، والتعامل بنديّة مع الدول الأخرى، وأن نفتخر بالإرث الذي تركه لنا الأجداد في مقاومة المحتل حتى توّج بنصر الاستقلال. عاشت ليبيا حرة أبية مستقلة”.