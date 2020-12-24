أردوغان: أنقذنا شرف الديمقراطية في ليبيا من أجل الدفاع عن مصالح تركيا

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تأمل بفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد 2021.

أردوغان أكد في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمقر البرلمان التركي أمس الأربعاء نقلته وكالة “الأناضول” التركية على أن التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الجوانب، ليس بديلًا عن الروابط المتجذرة مع الولايات المتحدة.

وعبر عن تمنياته في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من ماوصفه بـ” العمى” الاستراتيجي الذي يبعده عن تركيا، مؤكدًا أن بلاده ليست بلدًا ينصاع للغة العقوبات والابتزاز، وأنها لا يمكن أن تدير ظهرها لا للشرق ولا للغرب.

وأردف: “بالتزامن مع تطويرنا لعلاقاتنا مع أوروبا والولايات المتحدة، لا يمكننا أبدًا إهمال العالم التركي وآسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا”.

وإدعى أردوغان إلى أن تركيا تعرضت لمعاملة مزدوجة المعايير لا تستحقها فيما يخلص مسألتي شرقي المتوسط ومنظومة “إس-400”.

وأعرب عن اعتقاده أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيولي الأهمية المطلوبة للعلاقات التركية- الأمريكية، مؤكدًا عدم وجود أي أحكام مسبقة وعداوة وخصومة لأحد لديهم.

وقال: “مررنا بمرحلة مخاض ليس في مجال الصحة فقط بسبب فيروس كورونا، وإنما في السياسة الخارجية أيضًا، واجهنا مسائل معقدة للغاية في منطقة واسعة تمتد من شرقي المتوسط إلى ليبيا، ومن سوريا إلى قره باغ، ورغم كبر التهديدات التي واجهناها إلا أننا لم نسمح بانتهاك شرف أشقائنا ومصالح بلدنا وحقوق شعبنا العزيز، ومن أجل الدفاع عن مصالح تركيا دفعنا الثمن وعانينا المصاعب ولكننا لم ننحنِ أمام الظالمين”.

وزعم أن بلاده زرعت الأمل للمظلومين والمضطهدين من أفريقيا إلى آسيا، بفضل سياستها المبدئية والحازمة والقائمة على الضمير.

وشدد على أن الهجمات ضد تركيا تزداد عنفًا كلما علا نجمها، مضيفًا: “حقيقة تركيا التي بدأت بوضع قواعد اللعبة بشكل فعال على الساحة الدولية، تزعج من يتغذون على الفوضى والصراعات”.

وأكد أردوغان أن تركيا العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي “ناتو” الذي يقاتل التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش في مناطق جغرافية مختلفة.

وبين أن تركيا تتحمل العبء الأكبر فيما يخص مشكلة الهجرة غير النظامية، قائلًا: “أنقذنا شرف الديمقراطية عبر دعم الحكومة الشرعية ضد الانقلابيين في ليبيا، وأمنّا حدودنا من خلال العمليات العسكرية شمالي سوريا، وساعدنا في الحفاظ على وحدة تراب سوريا، وقدمنا إسهامات من أجل عودة الصومال لاستقرارها، بعد أن أدار العالم كله ظهره لها”.

أردوغان لفت إلى أن تركيا بصفتها أكثر بلد قدم مساعدات إنسانية في العالم مقارنة بدخلها القومي، تحملت أكبر مسؤولية باسم المجتمع الدولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية