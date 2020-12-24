“خارجية النواب” تُناقش السياسة النقدية وتوحيد المؤسسات

بحثت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع الفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة، العامل على ملف الإصلاح الاقتصادي وفريق الخبراء الليبيين المستقلين، خلال اجتماع افتراضي، المسار الاقتصادي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والإصلاحات الاقتصادية الجارية؛ وذلك لحلحلة الاختناقات الحالية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن الليبي.

وشهد الاجتماع، بحث السياسات النقدية الحالية والملاحظات حولها، وأهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية؛ حتى تُحقّق أهدافها.

من جهته، أكد رئيس اللجنة، يوسف العقوري، أن الملف الاقتصادي يُعتبر من أولويات مجلس النواب؛ نظرًا لتأثيره على المستوى المعيشي والاستقرار بشكل عام.

وأشار إلى أهمية تكثيف جهود المتخصصين الليبيين في مجال الاقتصاد؛ لتوفير حياة أفضل للمواطن بشكل عام.

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