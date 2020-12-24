ليبيا الان

مؤسسة النفط تُشيد بالدور المُهمّ للمركز النفطي للصيانة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض فريق متابعة إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، النشاط السنوي للمشروع.

جاء ذلك، خلال اجتماع مُوسّع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها المؤسسة، لمتابعة أنشطة وسير عمل كافة الشركات والمشروعات التابعة لها.

وشهد الاجتماع، بحث أنشطة الفريق، المُتمثّلة في آخر المستجدات مع المنطقة الحرة، ومراحل المشروع، والأعمال المنجزة والميزانية التقديرية للعام 2021، والصعوبات التي تواجه المشروع، بالإضافة إلى مقترحات الفريق لوضع الحلول المناسبة لها.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على دور هذا المركز النفطي، والذي سيساهم، بحسب بيان المؤسسة، في حلحلة كافة مشكلات إعادة تصدير المعدات، التي تستوجب صيانتها تصديرها إلى خارج البلاد، إضافة إلى توطين رأس المال، واستجلاب المعرفة وكسب الخبرة في هذا المجال، وتنشيط العديد من القطاعات كالنقل والمواصلات والموانئ.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك