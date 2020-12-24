إقفال قسم الولادة والأطفال بمستشفى بني وليد العام

أعلنت إدارة مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، عن إقفال قسم الولادة والأطفال والمواليد نظرا لعدم توفر إخصائي أطفال وحديثي الولادة داخل المستشفى العام، موضحة أن إجراء الإقفال جاء نتيجة صدور حكم قضائي ضد أخصائي الأطفال المتواجد في تلك الأقسام ولعدم قدرة أطباء الأقسام تحمل أي مسؤولية طبية.

وأكدت إدارة مستشفى بني وليد العام أنها تحترم القضاء داخل مدينة بني وليد وأن ثقتها كبيرة في القضاة بمحكمة بني وليد الإبتدائية بخصوص القضية التي حكم فيها ضد رئيس قسم الأطفال الأخصائي الدكتور عادل بسيوني.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنها ستقوم بإيجاد حلول سريعة لضمان سير العمل داخل المستشفى بتوفير أخصائي لضمان تقديم خدمات طبية للحالات الحرجة وأما باقي الحالات سيكون الأطباء والطبيبات من أبناء مدينة بني وليد متواجدين على رأس عملهم بشكل يومي من أجل تخفيف معاناة المواطنين.

يشار إلى أن محكمة بني وليد الابتدائية أصدرت حكما ضد رئيس قسم الأطفال بمستشفى بني وليد العام بالحبس لمدة 11 شهرا بسبب عدم توخي الدقة والإلتزام بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها بوزارة الصحة في علاج بعض الأطفال مما تسبب في وفاتهم.

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