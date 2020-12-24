المشير حفتر يفتتح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، افتتح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا بزراعته لأول شتلة في هذا المشروع، وذلك مساهمةً من القوات المسلحة للقضاء على التصحر في تلك المنطقة، التي كانت شوكةً في حلْق الجماعات الإرهابية قبل أن يقضي عليها الجيش الوطني ويجتثها من جذورها.

وأوضحت القيادة العامة، في بيانها الصادر، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مراسم الافتتاح تمت قبل توجه القائد العام لحضور العرض العسكري المهيب الذي نظمته القيادة العامة احتفالاً بعيد الاستقلال.

كما أفادت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأن القائد العام، زرع أول شتلة، وأعطى الإذن للبدء في حملة التشجير للقوات المسلحة.

وبحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن إدارة التوجيه المعنوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس، فإن عملية التشجير تستهدف نصف مليون شجرة غابات لمقاومة التصحر وإصحاح البيئة ودعمها.

ولفتت “إدارة التوجيه المعنوي” إلى أن انطلاق عملية التشجير حضرها مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، وعدد من ضباط القوات المسلحة .