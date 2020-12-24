مديرية أمن سبها تحتفل بالذكرى 96 لاستقلال ليبيا

نظمت مديرية أمن سبها، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، أقيمت أمام مقر المديرية، وشهدت إلقاء العديد من الكلمات التي عبرت على مدى أهمية هذا اليوم وما قام به الأجداد من كفاح حتى نالت ليبيا استقلالها.

وبعد ذلك قامت كراديس من مديرية أمن سبها بالاستعراض أمام المنصة، وحيت الحضور من ضباط المديرية والضيوف من الأعيان والنشطاء.

يشار إلى أن الليبيين يحتفلون بذكرى الاستقلال في ظروف معيشية صعبة رغم من انطلاق الحوار السياسي الليبي قبل أشهر من أجل الخروج من الأزمة الليبية.

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