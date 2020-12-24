إطلاق سراح 7 صيادين مصريين كانوا محتجزين في ليبيا

كشف نقيب الصيادين بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ المصرية محمد شرابي، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح سبعة صيادين من أبناء المحافظة بعد احتجازهم داخل أحد السجون بمدينة بنغازي.

وقال شرابي في تصريحات صحفية، إن هؤلاء الصيادين كانوا قد تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الصيد في المياه الدولية الليبية بالبحر المتوسط دون تصريح، مشيرا إلى أن قرار إطلاق سراح الصيادين، جاء بعد تنفيذ ما تنصّ عليه الإجراءات الليبية حيث تم سداد الغرامة المُقّدرة بمعرفة القضاء الليبي.

وأوضح شرابي أن الصيادين المُفرج عنهم سيستعيدون قاربهم الذين كانوا يعملون على متنه، قبل العودة إلى بلدهم، لافتا إلى أن السبعة صيادين هم جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد محمد عبدالرحمن عطية، وحمادة حسن علي محمد أبوصالح، وأحمد رمضان حسن رمضان البيطاني، وجمال محمد عبدالسلام عاشور، وعبدالجيد محمد علي عطية، وحسن علي محمد السماحي.

ويذكر أن المسؤولين في ليبيا كانو قد احتجزت الصيادين السبعة، على مسافة 60 كم من مدينة مصراتة واقتيدوا إلى مدينة سرت، حيث بقوا رهن التوقيف لفترة 25 يومًا، قبل ترحيلهم إلى أحد السجون بمدينة بنغازي.

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