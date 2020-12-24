ليبيا الان

بعد غياب الدولة.. أهالي الغريفة يهرعون لترميم طريق سبها أوباري

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن فقد أهالي الغريفة الأمل في الجهات الحكومية بأن تلتفت لهم وتصلح الطريق الرابط بين سبها وأوباري، أطلق عدد من أبناء المدينة حملة لجمع تبرعات لترميم الطريق للحد من نزيف الأرواح التي تزهق على هذه الطريق.

وجاءت الحملة تحت شعار “إماطة الأذى عن طريق المرشان”، وبمبادرة من شباب رابطة الغريفة للعمل التطوعي، وسيتم فيها جمع التبرعات يوم السبت القادم لغلق الحفر والتشققات التي سببت حوادث كارثية خلال السنوات الماضية .

وشهدت الحملة تجاوبا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقتها الأولى، حيث جاد الأهالي وبعض الجهات الخيرية كل حسب مقدرته أملا في إماطة الأذى ولو جزئيا عن طريق المرشان الذي حصد مؤخرا أربعة أفراد من عائلة واحدة في مدينة جرمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك