لينو لـ ليبيا 24: الانتخابات هي الحل الجذري للأزمة الليبية وباقي الحلول تلفقية

طالب عضو مجلس النواب محمد لينو، اليوم الخميس بإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن الحل الجذري للأزمة الليبية يكمن في الانتخابات وباقي الحلول تلفقية

ونفى لينو، في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ الشائعات حول فشل جلسة غدامس وعدم قانونيتها، مشيرا إلى أن النواب يسعون إلى تغيير الرئاسة لتعنتها

وأفاد لينو، بأنه من حق مجلس النواب عقد جلسة بدون الرئيس في حال تقاعسه وعزل هيئة الرئاسة بالكامل، وفقا للائحة الداخلية قانون رقم 4 لسنة 2014 المادة 137 المادة الربعة الفقرة وكشف لينو، أن مجلس النواب تلقى دعوة من البرلمان المصري لعقد جلسة في القاهرة شهر يناير القادم.

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