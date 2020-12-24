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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

24 December, 2020

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الخميس ،بزيارة إلى فرع جوازات طبرق لمتابعة تركيب منظومة الرقم الٱلي التي قامت بتوريدها المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق إدارة التنمية المستدامة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية ،إنه و بوصول هذه الأجهزة سوف يتواصل التصوير وإستخراج الجوازات حسب التنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والحصة والمخصصة لفرع طبرق.

وقدم بوالخطابية لمدير المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله وإلى شركة الخليج العربي للنفط والمجتمع المدني بمدينة طبرق والإدارة العامة للجوازات .