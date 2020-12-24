حملة خيرية تروي ضمأ أهالي بندليف في تراغن

حطت حملة الدعم الخيرية “سقيا الماء” التي ساهمت فيها عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية ومكاتب صندوق الزكاة في شمال البلاد وجنوبها، رحالها هذه المرة في منطقة بندليف إحدى مناطق بلدية تراغن بإستضافة من مؤسسة عطاء الخيرية للأعمال الخيرية تراغن.

وتهدف الحملة للمساهمة في رفع المعاناة عن أهالي المنطقة الذين يتوجهون يوميا الى مدينة تراغن لجلب المياه الصالحة للشرب نظرا لأن مياه المنطقة غير صالحة للشرب.

وتم تركيب وحدة لتحلية المياه وتنقيته في بندليف وتشغيلها، وهي واحدة من ضمن محطات عدة سيتم تركيبها في مناطق بلدية تراغن التي تعاني من عدم صلاحية مياهها للشرب.

وتعد مشكلة المياه غير الصالحة للشرب من ضمن إشكاليات عدة يعاني منها أهالي مناطق بلدية تراغن ولم تضع الحكومات المتعاقبة وأجهزتها التنفيذية والخدمية حتى الآن أي برنامج إستراتيجي وحاسم لحلها.

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