صنع الله: مؤسسة النفط واجهت السنوات الماضية تحديات كبيرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة وشركاتها واجهت طيلة السنوات الماضية تحديات كبيرة.

وأضاف صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة بمقر شركة سرت أن الشركة تأثرت بشكل سلبي بالتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية مبينا أنها تقوم بعمل حيوي ومجهودات جبارة لإيصال المحروقات لمختلف ربوع ليبيا، رغم كل التحديات والصعوبات والاضرار التي تعرضت لها منشآتها وخزاناتها بسبب الحروب التي دارت بمدينة طرابلس في الأعوام الماضية والتي انعدمت معها أي سعات تخزينية .

وجرى خلال الاجتماع الذي حضرة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مناقشة أنشطة الشركة المختلفة، حيث جرى بحث التدابير التي اتخذتها الشركة بمختلف مواقعها للحد من انتشار فيروس كورونا، والأوضاع الأمنية بجميع أماكن عملياتها كما ناقش الحضور باستفاضة الخسائر والاضرار التي تعرّضت لها مرافق الشركة، خاصة بمدينة طرابلس، وذلك جراء الحروب التي اندلعت بها طيلة السنوات الماضية، مما أثّر سلباً بشكل مباشر على السعات التخزينية للمحروقات، كما تم التطرق بشكل تفصيلي الى خطط شركة البريقة لإعادة تأهيل رصيف ميناء طبرق ومرافقه الحيوية التي تهالكت بسبب قِدَمِهَا وتآكلها جرّاء عوامل التعرية منذ ان تم انشاءها الى يومنا هذا، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها الشركة في إيصال المحروقات للجنوب الليبي، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، والحلول المناسبة والكفيلة لحلحلتها لضمان وصولها الى أهلنا بالجنوب بطريقة آمنة.

ناقش الحاضرون كذلك المشاريع الرأسمالية المعتمدة للعام 2020 وكذلك الميزانيات ونسبة إنجازها، والميزانيات المقترحة للعام 2021 ، والمشاريع المتعثرة، والحلول المناسبة لها، كما تم استعراض ومناقشة الجوانب المالية والقانونية المتعلقة بالشركة والميزانية التشغيلية التي تم تسييلها للشركة ومصروفاتها في العام 2020 ، كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة إبراهيم أبو بريدعة أن الشركة تقوم بجهود استثنائية ، لأجل تأمين وصول المحروقات لمختلف المناطق بليبيا، مبينا أنه لدى الشركة خطط استراتيجية لإعادة تأهيل رصيف ميناء طبرق ومرافقه، وإعادة بناء الخزانات التي تأثرت بسبب الحروب الماضية.

وفي الختام أكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستواصل دعمها الكامل للشركة على جميع الأصعدة، كما أوصوا بضرورة الاهتمام بالعاملين وتهيئة الظروف الملائمة والآمنة لهم ليتمكنوا من آداء عملهم ومهامهم المنوطة بهم على اكمل وجه، وعدم الخضوع للابتزاز من أي جهة تمارس الضغط من أجل مصالحها الضيقة، مع التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتقديم بلاغات ضد هذه الجهات وأفرادها و ستلاحقهم قضائيا محليا ودوليا، كما تم التشديد على أهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا بجميع مواقع الشركة.