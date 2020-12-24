شركة “الخليج العربي” تستعرض خُططها المقترحة لـ 2021

عُقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة “الخليج العربي للنفط”، الثلاثاء، شهد عرض نشاط شركة الخليج والمشروعات، والأعمال التي تعتزم القيام بها خلال العام المقبل، كما نوقشت خلاله الميزانيات المقترحة لعام 2021.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي المؤسسة الوطنية للنفط؛ لجمع الشركات النفطية في مكان واحد لدعم التعاون المتكامل بقطاع النفط.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر شركة “سرت لتصنيع النفط والغاز”، رئيس الجمعية العمومية، مصطفى صنع الله، وأعضاء الجمعية، “بالقاسم شنقير وجاد الله العوكلي والعماري محمد العماري”.

وأثنى “صنع الله” على جهود الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات، الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

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