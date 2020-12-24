في ذكرى الاستقلال..السراج: بلادنا تواجه تحديات ومخاطر متعددة تدعونا للم الشمل وتوحيد الصفوف

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج، أن ليبيا «تواجه تحديات ومخاطر متعددة، تدعونا للم الشمل والتكاتف وتوحيد الصفوف»، مشددا على ضرورة «العمل على إعادة بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية، لتكوين جيش وطني مهني يواكب التطور، مبني على عقيدة الولاء للوطن، قادر على حمايته، والمحافظة على استقلاله ووحدته، في ظل دولة مدنية ديموقراطية حديثة، تكفل الحريات وتصون الحقوق وتحقق العدالة».

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته، صباح اليوم الخميس، في إحياء الذكرى التاسعة والستين لإعلان استقلال ليبيا، التي حضرها كبار مسؤولي الدولة، والقيادات العسكرية والأمنية، وأعـضـاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى ليبيا.

وقال السراج في كلمته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على نفوسنا، تمثل تاريخ المجد والشموخ، الذكرى التاسعة والستين للاستقلال المجيد، الذي بذل الاباء والأجداد الغالي والنفيس من أجل تحقيقه، لتنعم بلادنا بالحرية والاستقلال».

وتقدم السراج بالتهاني والتبريكات للشعب الليبي كما توجه بالتحية للشهداء قائلا: «نحتفي بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية في معارك الاستقلال، وثورة 17 فبراير، وعملية البنيان المرصوص، وملحمة بركان الغضب، المجد والخلود لهم جميعا»، مؤكدا «أن تضحيات الشهداء الأبرار ستبقى خالدة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن، وحاضرة في وجدان أبنائه .. ونستذكر بعزة وشموخ جرحانا عجل الله بشفائهم».

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن «التقدير والاعتزاز برجال الجيش الليبي البطل والقوات المساندة من ثوار 17 فبراير، الذين سطروا ملاحم البطولة دفاعا عن أهلهم وعاصمتهم، وعن حق شعبنا في إقامة دولته المدنية الديموقراطية، ونتذكر بالفخر بطولات أبنائنا في مكافحة الإرهاب، وحرب تحرير سرت».

وشهد الاحتفال الذي أقيم في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس استعراضا لوحدات رمزية من الجيش الليبي بأسلحته المختلفة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وقوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي والشرطة.

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