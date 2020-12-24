سيالة يلتقي لافروف في موسكو الأسبوع المقبل

كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير خارجيةحكومة الوفاق محمد سيالة، سيصل موسكو يوم 30 ديسمبر في زيارة رسمية.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشرته الخارجية الروسية، إن سيالة سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث آخر التطورات في ليبيا والمنطقة.

وكان سيالة زار موسكو رفقة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، في يونيو، بناء على دعوة من وزارة الخارجية الروسية، حيث أعرب الجانب الروسي عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي، مؤكدا استعداد الشركات الروسية العودة للعمل في ليبيا بعد تحسن الأوضاع الأمنية.

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