إطلاق سراح 7 صيادين مصريين دخلوا المياه الليبية دون تصريح

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن نقيب الصيادين في مركز ”البرلس“ بمحافظة كفر الشيخ المصرية، محمد شرابي، أنه تم الإفراج عن 7 صيادين مصريين احتجزوا في ليبيا لأكثر من 50 يوما وذلك بعد التحقيق معهم في مدينة بني غازي.

شرابي قال في تصريحات صحفية، إن هؤلاء الصيادين كانوا قد تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الصيد في المياه الدولية الليبية بالبحر المتوسط دون تصريح، مشيرا إلى أن قرار إطلاق سراح الصيادين، جاء بعد تنفيذ ما تنصّ عليه الإجراءات الليبية حيث تم سداد الغرامة المُقّدرة بمعرفة القضاء الليبي .

وأوضح أن الصيادين المُفرج عنهم سيستعيدون قاربهم الذين كانوا يعملون على متنه، قبل العودة إلى بلدهم، لافتا إلى أن السبعة صيادين هم جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد محمد عبدالرحمن عطية، وحمادة حسن علي محمد أبوصالح، وأحمد رمضان حسن رمضان البيطاني، وجمال محمد عبدالسلام عاشور، وعبدالجيد محمد علي عطية، وحسن علي محمد السماحي.

ويذكر أن المسؤولين في ليبيا كانو قد احتجزت الصيادين السبعة، على مسافة 60 كم من مدينة مصراتة واقتيدوا إلى مدينة سرت، حيث بقوا رهن التوقيف لفترة 25 يومًا، قبل ترحيلهم إلى أحد السجون بمدينة بنغازي.