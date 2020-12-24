إغلاق قسم الأطفال بمستشفى بني وليد العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2020

أعلن مستشفى بني وليد العام اليوم الخميس إغلاق قسم الأطفال بالمستشفى لعدم وجود أخصائي أطفال.

وبينت مستشفى بني وليد العام عبر صفحتها موقع “فيسبوك” أن إدارة المستشفي ستقوم بإيجاد حلول سريعة لضمان سير العمل داخل المستشفي بتوفير أخصائي لضمان تقديم خدمات طبية للحالات الحرجة أما باقي الحالات سيكون الأطباء والطبيبات من أبناء مدينة بني وليد متواجدين على رأس عملهم بشكل يومي وسيتم تخفيف معاناة المواطن داخل المدينة.

وشددت المستشفى على احترام القضاء داخل مدينة بني وليد وثقتها الكبيرة في القضاة داخل مدينة بني وليد بمحكمة بني وليد الابتدائية بخصوص القضية المرفوعة ضد رئيس قسم الأطفال الأخصائي د.عادل بسيوني.

وطالبت المستشفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تفسير الأخبار بصورة لاتخدم الصالح العام وتأجج الرأى العام.