في ذكرى الاستقلال..بومبيو: سندعم الليبيين في 2021 للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستدعم في السنة القادمة 2021 الليبيين من أجل مساعدتهم على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي، وإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

جاء تأكيد بومبيو في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج والشعب الليبي، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وقال بومبيو في رسالته التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، «أتقدم، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، بأطيب التمنيات بعيد استقلال سعيد لرئيس الوزراء فايز السراج والشعب الليبي».

وأضاف «كانت هذه السنة مهمة لليبيا بإعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بتاريخ 23 أكتوبر وإحراز تقدم في العملية السياسية الليبية بقيادة الليبيين، التي يسرتها الأمم المتحدة».

واعتبر بومبيو أن «قرار إجراء الانتخابات الوطنية في يوم عيد الاستقلال في سنة 2021 اتسم بأهمية خاصة»، مضيفا «سنقوم في السنة القادمة بدعم الليبيين لتعزيز هذه النجاحات، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الزخم الملحوظ للعملية السياسية».

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن «الولايات المتحدة تركز على تعزيز ليبيا المسالمة وكذلك المزدهرة والموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها. تتمنى الولايات المتحدة عيد استقلال سعيد لجميع الليبيين».

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