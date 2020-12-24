ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

24 December, 2020

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي ،الخميس ،إنه كانت لديه دائمًا قناة حوار مباشرة مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

و قال كونتي وفي تصريح نقلته وكالة “آكي” الإيطالية ،حول إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين في بنغازي، : “استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما قصر كيجي”.

وتابع موضحًا أنه: “لطالما كانت لدينا قناة للحوار وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقللت الطائرة الى هناك دون التفكير بالأمر”.

و ختم رئيس الوزراء الإيطالي بالقول : “فلنترك الجدل جانبًا. لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعًا أمام عيني”.